Ремонт ноутбука в Москве
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Комментарии по программному обеспечению.
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Ремонт ноутбука в Москве
Путешествую в столицу на поезде, и тут случилась досадная ситуация: мой ноутбук упал с полки и теперь совершенно не подает признаков жизни. Крайне расстроен! Чтобы хоть немного отвлечься, посмотрел фильм, но это не решило проблему.
Друзья, нужна ваша помощь! Может быть, кто-нибудь знает надежный сервисный центр по ремонту ноутбуков в Москве? Я пока нашел один недалеко от отеля https://запускай.рф/ноутбук/ремонт-москва/ , у них первичная диагностика стоит 900 рублей, а итоговая стоимость зависит от поломки. Но вдруг есть еще какие-то варианты, чтобы было из чего выбрать? Буду очень рад любым подсказкам и советам!
Друзья, нужна ваша помощь! Может быть, кто-нибудь знает надежный сервисный центр по ремонту ноутбуков в Москве? Я пока нашел один недалеко от отеля https://запускай.рф/ноутбук/ремонт-москва/ , у них первичная диагностика стоит 900 рублей, а итоговая стоимость зависит от поломки. Но вдруг есть еще какие-то варианты, чтобы было из чего выбрать? Буду очень рад любым подсказкам и советам!
1 сообщение • Страница 1 из 1
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