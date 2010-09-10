Ремонт ноутбука в Москве

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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Ремонт ноутбука в Москве

Сообщение Anthonn » Сегодня, 10:47

Путешествую в столицу на поезде, и тут случилась досадная ситуация: мой ноутбук упал с полки и теперь совершенно не подает признаков жизни. Крайне расстроен! Чтобы хоть немного отвлечься, посмотрел фильм, но это не решило проблему.
Друзья, нужна ваша помощь! Может быть, кто-нибудь знает надежный сервисный центр по ремонту ноутбуков в Москве? Я пока нашел один недалеко от отеля https://запускай.рф/ноутбук/ремонт-москва/ , у них первичная диагностика стоит 900 рублей, а итоговая стоимость зависит от поломки. Но вдруг есть еще какие-то варианты, чтобы было из чего выбрать? Буду очень рад любым подсказкам и советам!
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