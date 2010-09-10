Укрепление склонов

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Укрепление склонов

Сообщение Радищева » Сегодня, 12:53

Скажите заказывал ли кто-то услуги по укреплению и стабилизации склонов в компании Геобругг https://xn--90adbah8cpy.xn--p1ai/? Устроило ли вас качество работ? Нам срочно нужно обеспечить на своем предприятии безопасность людей и инфраструктуры.
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