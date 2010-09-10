Сообщение zevc » Сегодня, 13:04

Недавно задумывалась о том, как лучше выбрать памятник для близкого человека. Слышала, что существуют компании, которые предлагают услуги по созданию мемориальных комплексов. Кто-нибудь сталкивался с изготовлением памятников? Интересно услышать ваши отзывы и советы.