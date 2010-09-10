Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Недавно задумывалась о том, как лучше выбрать памятник для близкого человека. Слышала, что существуют компании, которые предлагают услуги по созданию мемориальных комплексов. Кто-нибудь сталкивался с изготовлением памятников? Интересно услышать ваши отзывы и советы.
Re: Подскажите
Я недавно прошла через этот процесс и могу поделиться опытом. Мне помогло изготовление памятников на сайте компании. Они предложили множество вариантов дизайна и материалов, и результат превзошел мои ожидания. Очень рекомендую, если вы ищете качественное и внимательное обслуживание.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя