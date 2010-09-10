Муж на час
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Муж на час
Какие впечатления оставила услуга "Муж на час"? Насколько качественно и быстро выполняются работы? Интересно услышать отзывы о мастерах и их подходе к клиентам.
Re: Муж на час
Я осталась довольна услугой "Муж на час". Работа выполнена быстро и качественно. Мастера вежливые, пунктуальные, с уважением относятся к клиенту и его дому. Если интересует больше, зайдите на https://prof-muzh-na-chas.ru/ и почитайте отзывы других клиентов.
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