Муж на час

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2739
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Муж на час

Сообщение zevc » Сегодня, 13:12

Какие впечатления оставила услуга "Муж на час"? Насколько качественно и быстро выполняются работы? Интересно услышать отзывы о мастерах и их подходе к клиентам.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2740
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Муж на час

Сообщение klonik » Сегодня, 16:47

Я осталась довольна услугой "Муж на час". Работа выполнена быстро и качественно. Мастера вежливые, пунктуальные, с уважением относятся к клиенту и его дому. Если интересует больше, зайдите на https://prof-muzh-na-chas.ru/ и почитайте отзывы других клиентов.
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