Безопасность на производстве

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Безопасность на производстве

Сообщение Володя9 » Сегодня, 07:46

Хотим на проходной своего предприятия установить соответствующий металлодетектор. Где купить такое оборудование?
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Безопасность на производстве

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 07:57

Ни так давно сами имели подобную проблему. Обратились в эту компанию, где нам помогли подобрать нужный нам арочный металлодетектор.
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