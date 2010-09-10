Щетки по металлу

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Щетки по металлу

Сообщение Радищева » Вчера, 12:09

Сколько стоят сейчас в магазинах щетки по металлу 125мм?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Щетки по металлу

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 08:10

Мне щетка чашечная жгутовая Д 125*M14 обошлась в 680 рублей. У неё ворс сталь 0,50. Для зачистки металла идеально подошла под мои задачи. заказывала с интернет магазина https://technoarmada.ru/ На УШМ (болгарку) без проблем установила. Производитель: FreWind
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей