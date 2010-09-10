Щетки по металлу
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Щетки по металлу
Сколько стоят сейчас в магазинах щетки по металлу 125мм?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 138
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Щетки по металлу
Мне щетка чашечная жгутовая Д 125*M14 обошлась в 680 рублей. У неё ворс сталь 0,50. Для зачистки металла идеально подошла под мои задачи. заказывала с интернет магазина https://technoarmada.ru/ На УШМ (болгарку) без проблем установила. Производитель: FreWind
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей