Санаторий "Источник"

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2744
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Санаторий "Источник"

Сообщение klonik » Сегодня, 16:08

Как выбрать подходящее время для посещения санаториев в Ессентуках, Железноводске или Кисловодске? Какие сезоны считаются наиболее благоприятными для поездки, чтобы получить максимальную пользу от пребывания?
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