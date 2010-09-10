Сообщение klonik » Сегодня, 16:08

Как выбрать подходящее время для посещения санаториев в Ессентуках, Железноводске или Кисловодске? Какие сезоны считаются наиболее благоприятными для поездки, чтобы получить максимальную пользу от пребывания?