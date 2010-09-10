Санаторий "Источник"

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2744
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Санаторий "Источник"

Сообщение klonik » Сегодня, 16:08

Как выбрать подходящее время для посещения санаториев в Ессентуках, Железноводске или Кисловодске? Какие сезоны считаются наиболее благоприятными для поездки, чтобы получить максимальную пользу от пребывания?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2740
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Санаторий "Источник"

Сообщение zevc » 40 минут назад

Лучше всего посещать санатории в весенние и осенние месяцы, когда климат мягкий и комфортный. В это время природа Кавказа особенно живописна, что способствует приятному отдыху и лечению. Подробнее о бронировании и сезонах можно узнать на сайте https://istochnikspa.ru/ , где я нашла много полезных рекомендаций.
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