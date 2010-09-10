Стоматология
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Стоматология
Какой вариант виниров лучше выбрать для улучшения внешнего вида зубов? Слышала, что есть разные материалы и цены, расскажите, пожалуйста, какие преимущества у каждого из них?
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