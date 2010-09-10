Стоматология
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Стоматология
Какой вариант виниров лучше выбрать для улучшения внешнего вида зубов? Слышала, что есть разные материалы и цены, расскажите, пожалуйста, какие преимущества у каждого из них?
Re: Стоматология
Виниры бывают из различных материалов: керамика, фарфор, композит. Каждый из них имеет свои преимущества. Керамические и фарфоровые выглядят естественно и долговечны, а композитные более доступны по цене. Подробности о материалах и ценах можно узнать здесь https://mstomatologiya.ru/ .
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