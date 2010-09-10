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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2744 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 16:53 Подскажите, где можно купить ручной инструмент и оборудование под любые задачи отечественного и зарубежного производства с бесплатной доставкой по России? Может, какая-то компания предложит хорошие и выгодные решения? Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2743 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 21:48 Попробуйте обратиться сюда https://poi.tools . Я тут покупала автомобильный инструмент для своего ИП. Товар получила быстро, компания сама мне организовала доставку. Очень понравилось хорошее отношение работников компании, помогли с выбором и подробно все рассказали. Мне кажется, что в этой компании представлен просто огромный выбор товаров от зарубежных и отечественных производителей. Мне кажется, что ни в одном другом магазине вы не сможете найти больший инструмент. В общем, я вам советую обратиться в эту компанию. Сможете тут приобрести для себя все необходимые инструменты. Уверена, качеством их останетесь очень довольны. Вернуться к началу

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