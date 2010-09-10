Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2744
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:53

Подскажите, где можно купить ручной инструмент и оборудование под любые задачи отечественного и зарубежного производства с бесплатной доставкой по России? Может, какая-то компания предложит хорошие и выгодные решения?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2743
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 21:48

Попробуйте обратиться сюда https://poi.tools . Я тут покупала автомобильный инструмент для своего ИП. Товар получила быстро, компания сама мне организовала доставку. Очень понравилось хорошее отношение работников компании, помогли с выбором и подробно все рассказали. Мне кажется, что в этой компании представлен просто огромный выбор товаров от зарубежных и отечественных производителей. Мне кажется, что ни в одном другом магазине вы не сможете найти больший инструмент. В общем, я вам советую обратиться в эту компанию. Сможете тут приобрести для себя все необходимые инструменты. Уверена, качеством их останетесь очень довольны.
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