Туры в Абхазии

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2744
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Туры в Абхазии

Сообщение klonik » Сегодня, 17:05

Уже задумалась о летнем отдыхе в Абхазии в 2025 году. Хотелось бы узнать, какие пансионаты и отели вы могли бы порекомендовать? Интересует возможность онлайн-бронирования и реальные отзывы. Кто-нибудь уже ездил туда?
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