Сообщение klonik » Сегодня, 17:05

Уже задумалась о летнем отдыхе в Абхазии в 2025 году. Хотелось бы узнать, какие пансионаты и отели вы могли бы порекомендовать? Интересует возможность онлайн-бронирования и реальные отзывы. Кто-нибудь уже ездил туда?