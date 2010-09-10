Сообщение Lionel » Сегодня, 12:55

Приобрел студию-новостройку с черновой отделкой, теперь стою перед выбором - делать ремонт самостоятельно или доверить профессионалам. Какие компании в СПб специализируются на ремонте небольших студий под ключ? Особенно интересует организация пространства - хочется грамотно разместить кухонную зону, спальное место и рабочую область. Сколько примерно может стоить такой проект с качественными материалами среднего ценового сегмента?