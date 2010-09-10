Ремонт в студии
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Ремонт в студии
Приобрел студию-новостройку с черновой отделкой, теперь стою перед выбором - делать ремонт самостоятельно или доверить профессионалам. Какие компании в СПб специализируются на ремонте небольших студий под ключ? Особенно интересует организация пространства - хочется грамотно разместить кухонную зону, спальное место и рабочую область. Сколько примерно может стоить такой проект с качественными материалами среднего ценового сегмента?
Re: Ремонт в студии
Для студии-новостройки особенно важен грамотный проект, чтобы рационально использовать каждый метр. Стоимость ремонта зависит от площади, сложности инженерных решений (например, скрытые коммуникации или встроенная мебель), выбранных отделочных материалов. Компания РВТ - отличный вариант для таких задач: https://remontvspb.ru/studiya/ Они предлагают комплексные решения "под ключ" от черновой отделки до дизайнерского ремонта. Их преимущества: индивидуальный подход к планировке, помощь в выборе материалов без переплат, четкие сроки выполнения. Лично заказывал у них ремонт студии 35 кв.м. - сделали все за 2 месяца, включая разработку дизайн-проекта. Особенно порадовало, что предусмотрели все нюансы хранения вещей в небольшом пространстве
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя