Ремонт в студии

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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Ремонт в студии

Сообщение Lionel » Сегодня, 12:55

Приобрел студию-новостройку с черновой отделкой, теперь стою перед выбором - делать ремонт самостоятельно или доверить профессионалам. Какие компании в СПб специализируются на ремонте небольших студий под ключ? Особенно интересует организация пространства - хочется грамотно разместить кухонную зону, спальное место и рабочую область. Сколько примерно может стоить такой проект с качественными материалами среднего ценового сегмента?
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Ремонт в студии

Сообщение Venik » 56 минут назад

Для студии-новостройки особенно важен грамотный проект, чтобы рационально использовать каждый метр. Стоимость ремонта зависит от площади, сложности инженерных решений (например, скрытые коммуникации или встроенная мебель), выбранных отделочных материалов. Компания РВТ - отличный вариант для таких задач: https://remontvspb.ru/studiya/ Они предлагают комплексные решения "под ключ" от черновой отделки до дизайнерского ремонта. Их преимущества: индивидуальный подход к планировке, помощь в выборе материалов без переплат, четкие сроки выполнения. Лично заказывал у них ремонт студии 35 кв.м. - сделали все за 2 месяца, включая разработку дизайн-проекта. Особенно порадовало, что предусмотрели все нюансы хранения вещей в небольшом пространстве
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