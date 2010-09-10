Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2745
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 57 минут назад

Каковы основные требования для поступления на дистанционные курсы в Московскую Академию Медицинского Образования? Могу ли я начать обучение, будучи ещё в процессе получения медицинского образования, или требуется уже быть квалифицированным специалистом?
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