Сообщение zevc » 57 минут назад

Каковы основные требования для поступления на дистанционные курсы в Московскую Академию Медицинского Образования? Могу ли я начать обучение, будучи ещё в процессе получения медицинского образования, или требуется уже быть квалифицированным специалистом?