Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2747
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:07

Каковы основные требования для поступления на дистанционные курсы в Московскую Академию Медицинского Образования? Могу ли я начать обучение, будучи ещё в процессе получения медицинского образования, или требуется уже быть квалифицированным специалистом?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2747
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 49 минут назад

Для поступления на дистанционные курсы в Московскую Академию Медицинского Образования требуется иметь диплом о медицинском образовании или быть студентом медицинского вуза на последних курсах. Это позволяет сразу начать применять полученные знания на практике. Узнать больше о требованиях можно на сайте https://mosamo.ru/ . Академия предоставляет все необходимые инструменты для развития профессиональных навыков.
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