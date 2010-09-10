Подскажите
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Подскажите
Каковы основные требования для поступления на дистанционные курсы в Московскую Академию Медицинского Образования? Могу ли я начать обучение, будучи ещё в процессе получения медицинского образования, или требуется уже быть квалифицированным специалистом?
Re: Подскажите
Для поступления на дистанционные курсы в Московскую Академию Медицинского Образования требуется иметь диплом о медицинском образовании или быть студентом медицинского вуза на последних курсах. Это позволяет сразу начать применять полученные знания на практике. Узнать больше о требованиях можно на сайте https://mosamo.ru/ . Академия предоставляет все необходимые инструменты для развития профессиональных навыков.
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