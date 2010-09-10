Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2747
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 13:30

Добрый день! Пожалуйста, сориентируйте, где в Москве можно приобрести ситроен из салона? Возможно, встречали где-то хороший ассортимент новых моделей?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2747
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 29 минут назад

Добрый день! Могу предложить. Большой выбор citroen салон Рольф выставляет. В ассортименте довольно свежие модели. Недавно минивэны искали, поэтому Ситроен видели там точно. Представлены как новые автомобили, так и с пробегом, в разном техническом состоянии. Но мне нравятся эти салоны за то, что у них при необходимости доступный ремонт можно произвести.
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