Подскажите
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Подскажите
Добрый день! Пожалуйста, сориентируйте, где в Москве можно приобрести ситроен из салона? Возможно, встречали где-то хороший ассортимент новых моделей?
Re: Подскажите
Добрый день! Могу предложить. Большой выбор citroen салон Рольф выставляет. В ассортименте довольно свежие модели. Недавно минивэны искали, поэтому Ситроен видели там точно. Представлены как новые автомобили, так и с пробегом, в разном техническом состоянии. Но мне нравятся эти салоны за то, что у них при необходимости доступный ремонт можно произвести.
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