Бюро переводов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2747
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Бюро переводов

Сообщение zevc » 40 минут назад

Подскажите, пожалуйста, где можно быстро и качественно перевести технический текст с русского на китайский? У меня есть инструкция к оборудованию, которую нужно перевести для китайских партнеров. Важно сохранить точность технических терминов и не исказить смысл. Сроки достаточно сжатые.
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