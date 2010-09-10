Бюро переводов
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Бюро переводов
Подскажите, пожалуйста, где можно быстро и качественно перевести технический текст с русского на китайский? У меня есть инструкция к оборудованию, которую нужно перевести для китайских партнеров. Важно сохранить точность технических терминов и не исказить смысл. Сроки достаточно сжатые.
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