Сообщение zevc » Сегодня, 14:55

Подскажите, пожалуйста, где можно быстро и качественно перевести технический текст с русского на китайский? У меня есть инструкция к оборудованию, которую нужно перевести для китайских партнеров. Важно сохранить точность технических терминов и не исказить смысл. Сроки достаточно сжатые.