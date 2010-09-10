Бюро переводов
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Бюро переводов
Подскажите, пожалуйста, где можно быстро и качественно перевести технический текст с русского на китайский? У меня есть инструкция к оборудованию, которую нужно перевести для китайских партнеров. Важно сохранить точность технических терминов и не исказить смысл. Сроки достаточно сжатые.
Re: Бюро переводов
Когда мне нужно было перевести техническую документацию для поставщиков из Китая, я долго искала специалистов, которые справятся с такой задачей. В итоге обратилась в бюро переводов "Lingvomaster", и это было отличное решение. У них работают переводчики со специализацией в разных областях, включая технические тексты. Перевод получился точным, все термины были переведены корректно, что подтвердили наши китайские партнеры. Плюс уложились в три дня, хотя объем был немаленький.
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