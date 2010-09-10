Сообщение zevc » 29 минут назад

Как часто можно встретить такие случаи, когда игровые аккаунты продаются за значительные суммы? Интересно, почему их стоимость иногда бывает такой высокой? Это связано с уровнем персонажа или может быть с редкими предметами в игре? Поделись, пожалуйста, своим опытом или знаниями.