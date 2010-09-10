Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2747
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 29 минут назад

Как часто можно встретить такие случаи, когда игровые аккаунты продаются за значительные суммы? Интересно, почему их стоимость иногда бывает такой высокой? Это связано с уровнем персонажа или может быть с редкими предметами в игре? Поделись, пожалуйста, своим опытом или знаниями.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2745
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 22 минуты назад

Стоимость аккаунта действительно может быть высокой, и это связано с множеством факторов. Уровень персонажа, редкие предметы или достижения влияют на цену. Иногда даже уникальные скины и символы имеют значение. Подробнее ты можешь узнать на сайте https://utro.ru/release/2025/01/14/1557021.shtml . Там есть информация о том, как это работает в деталях.
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