Вызов сантехника

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2750
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Вызов сантехника

Сообщение klonik » Сегодня, 14:58

На каком сайте можно найти проверенного специалиста для срочного ремонта сантехники в Москве? Хотелось бы получить рекомендации или личный опыт, чтобы не ошибиться в выборе и не переплатить.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2749
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Вызов сантехника

Сообщение zevc » 14 минут назад

Я недавно столкнулась с такой же проблемой и наткнулась на сайт https://santehnik-na-doms.ru . Это отличный ресурс для поиска надежных мастеров. Цены там вполне адекватные, а главное, специалисты действительно знают своё дело. Очень советую его, если нужен быстрый и качественный ремонт.
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