Подскажите
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Подскажите
Товарищи, кто-нибудь знает, где можно выгодно приобрести комплектующие для телеком-сетей? Интересуют именно оптовые поставки, чтобы были выгодные цены. Закупаем преимущественно кросс-панели, муфты, сплиттеры оптом, иногда есть необходимость в поставках другого оборудования.
Re: Подскажите
Смотрите, из тех, кому можно доверять, можно назвать ФибоТелеком, они очень хорошо заменяют тех, кто ушел от нас. Продажи оптовые и розничные, оптовая продажа телекоммуникационного оборудования от пятидесяти тысяч. Если вам реально нужны оптовые поставки, то для вас это будет вполне адекватная стоимость. Склады у них в разных регионах, поэтому везут быстро, за два-три дня привозят.
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