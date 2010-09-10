Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2750
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 22 минуты назад

Товарищи, кто-нибудь знает, где можно выгодно приобрести комплектующие для телеком-сетей? Интересуют именно оптовые поставки, чтобы были выгодные цены. Закупаем преимущественно кросс-панели, муфты, сплиттеры оптом, иногда есть необходимость в поставках другого оборудования.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2748
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 22 минуты назад

Смотрите, из тех, кому можно доверять, можно назвать ФибоТелеком, они очень хорошо заменяют тех, кто ушел от нас. Продажи оптовые и розничные, оптовая продажа телекоммуникационного оборудования от пятидесяти тысяч. Если вам реально нужны оптовые поставки, то для вас это будет вполне адекватная стоимость. Склады у них в разных регионах, поэтому везут быстро, за два-три дня привозят.
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