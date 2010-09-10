Стоматология
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Стоматология
Девочки, привет! Хочу поставить себе брекеты и выровнять верхний ряд зубов. Подскажите, в какую стоимость могут сейчас обойтись брекеты? Может быть, кто-нибудь из вас недавно ставил? В общем, буду признательна за информацию и рекомендацию.
Re: Стоматология
Привет, у меня дочка сейчас с брекетами ходит от стоматологической клиники «Алекс Дент». Если вам интересно, есть источник этой клиники, и вы можете там уточнить всю информацию. По крайней мере тут точно работают квалифицированные врачи, с большим опытом работы. Действительно работают на результат, что очень хорошо на самом деле. В любом случае вам нужно обращаться за консультацией к врачу и уже потом принимать решение, стоит или нет обращаться в эту клинику. Но, я и моя дочь ничего плохого сказать не может. Наоборот, сложились очень приятные впечатления о клинике и сотрудниках, которые в ней работают. В общем, смело можете обращаться в эту стоматологию.
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