Сообщение zevc » Сегодня, 14:13

Девочки, привет! Хочу поставить себе брекеты и выровнять верхний ряд зубов. Подскажите, в какую стоимость могут сейчас обойтись брекеты? Может быть, кто-нибудь из вас недавно ставил? В общем, буду признательна за информацию и рекомендацию.