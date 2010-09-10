Стоматология

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2756
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Стоматология

Сообщение zevc » Сегодня, 14:13

Девочки, привет! Хочу поставить себе брекеты и выровнять верхний ряд зубов. Подскажите, в какую стоимость могут сейчас обойтись брекеты? Может быть, кто-нибудь из вас недавно ставил? В общем, буду признательна за информацию и рекомендацию.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2756
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Стоматология

Сообщение klonik » Сегодня, 17:40

Привет, у меня дочка сейчас с брекетами ходит от стоматологической клиники «Алекс Дент». Если вам интересно, есть источник этой клиники, и вы можете там уточнить всю информацию. По крайней мере тут точно работают квалифицированные врачи, с большим опытом работы. Действительно работают на результат, что очень хорошо на самом деле. В любом случае вам нужно обращаться за консультацией к врачу и уже потом принимать решение, стоит или нет обращаться в эту клинику. Но, я и моя дочь ничего плохого сказать не может. Наоборот, сложились очень приятные впечатления о клинике и сотрудниках, которые в ней работают. В общем, смело можете обращаться в эту стоматологию.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей