Сообщение zevc » Сегодня, 14:29

Здравствуйте! Мне нужен твердотельный датчик уровня жидкости на производство. Подскажите, где его можно купить по разумной стоимости и самое главное хорошего качества? Может, вы мне подскажите компанию, которая реализует такое оборудование?