Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Мне нужен твердотельный датчик уровня жидкости на производство. Подскажите, где его можно купить по разумной стоимости и самое главное хорошего качества? Может, вы мне подскажите компанию, которая реализует такое оборудование?
Re: Подскажите
Добрый день, я вам могу посоветовать датчик посмотреть вот в этой компании https://ortling.haus/brands/Gems . У них очень большой выбор различных датчиков и реле, я уверена вы сможете подобрать для себя оптимальный вариант. Тем более есть опытные специалисты, которые помогут вам с выбором и оформлением заказа. Я вам советую обратиться в эту компанию к менеджеру. Качество вам понравится, потому что мы сами ни один раз закупали в этой компании датчики и реле. Очень хорошая компания и чего-то плохого сказать вам я не могу про нее. Если есть у вас какие-то сомнения я вам все-таки рекомендую обратиться к представителю компании, и он вас обязательно проконсультирует и поможет с выбором. В общем, советую обратиться в эту компанию.
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