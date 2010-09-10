Сообщение zevc » Сегодня, 14:37

Есть ли у кого успешный опыт знакомства с противоположным полом на сайте знакомств? Раньше никогда не доводилось пользоваться таким ресурсом, а тут вот дело дошло. И как-то я не понимаю, как можно найти адекватного человека среди того контингента.