Знакомства онлайн
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Знакомства онлайн
Есть ли у кого успешный опыт знакомства с противоположным полом на сайте знакомств? Раньше никогда не доводилось пользоваться таким ресурсом, а тут вот дело дошло. И как-то я не понимаю, как можно найти адекватного человека среди того контингента.
Re: Знакомства онлайн
Автор, вы если настроены прямо на серьезные отношения, зарегистрируйтесь тут https://matur.su , так лучше будет. Сама с нынешним молодым человеком там познакомилась, до этого год сидела на другом ресурсе, каждый день по несколько человек в ЧС отправляла. Чтобы найти человека, с которым у вас общие интересы, рекомендую нормально заполнить анкету, указав там все, что для вас имеет значение.
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