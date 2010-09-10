Знакомства онлайн

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2756
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Знакомства онлайн

Сообщение zevc » Сегодня, 14:37

Есть ли у кого успешный опыт знакомства с противоположным полом на сайте знакомств? Раньше никогда не доводилось пользоваться таким ресурсом, а тут вот дело дошло. И как-то я не понимаю, как можно найти адекватного человека среди того контингента.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2756
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Знакомства онлайн

Сообщение klonik » Сегодня, 17:47

Автор, вы если настроены прямо на серьезные отношения, зарегистрируйтесь тут https://matur.su , так лучше будет. Сама с нынешним молодым человеком там познакомилась, до этого год сидела на другом ресурсе, каждый день по несколько человек в ЧС отправляла. Чтобы найти человека, с которым у вас общие интересы, рекомендую нормально заполнить анкету, указав там все, что для вас имеет значение.
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