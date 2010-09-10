Клиника реабилитации

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2756
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Клиника реабилитации

Сообщение zevc » Сегодня, 15:54

У моего престарелого дедушки есть нарушения двигательного аппарата. Хочу отправить его куда-нибудь на реабилитацию, чтобы хоть частично улучшить состояние. Подскажите, в какую клинику мне лучше всего обратиться? Буду вам очень признательна за советы и рекомендации.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2756
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Клиника реабилитации

Сообщение klonik » Сегодня, 17:53

Обратитесь в медицинский центр «в Новый День». У меня знакомая попала в аварию, и она обращалась тоже в эту клинику. Очень ей понравилось и советовала всем ее даже. Потому что специализируется на лечении двигательных нарушений у детей и взрослых. Специалисты разработали эффективные комплексы по коррекции нарушений мышечной силы парезы, параличи, гипотония мышц, специфических двигательных нарушений при паркинсонизме, нарушениях координации движений и походки, гиперкинезов (тики, дистонии, тремор и др.), заболеваний опорно-двигательного аппарата. У этого медицинского центра есть сайт, где вы можете более подробней узнать о предоставляемых услугах и узнать стоимость услуг.
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