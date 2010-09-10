Сообщение zevc » Сегодня, 15:54

У моего престарелого дедушки есть нарушения двигательного аппарата. Хочу отправить его куда-нибудь на реабилитацию, чтобы хоть частично улучшить состояние. Подскажите, в какую клинику мне лучше всего обратиться? Буду вам очень признательна за советы и рекомендации.