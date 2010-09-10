Клиника реабилитации
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Клиника реабилитации
У моего престарелого дедушки есть нарушения двигательного аппарата. Хочу отправить его куда-нибудь на реабилитацию, чтобы хоть частично улучшить состояние. Подскажите, в какую клинику мне лучше всего обратиться? Буду вам очень признательна за советы и рекомендации.
Re: Клиника реабилитации
Обратитесь в медицинский центр «в Новый День». У меня знакомая попала в аварию, и она обращалась тоже в эту клинику. Очень ей понравилось и советовала всем ее даже. Потому что специализируется на лечении двигательных нарушений у детей и взрослых. Специалисты разработали эффективные комплексы по коррекции нарушений мышечной силы парезы, параличи, гипотония мышц, специфических двигательных нарушений при паркинсонизме, нарушениях координации движений и походки, гиперкинезов (тики, дистонии, тремор и др.), заболеваний опорно-двигательного аппарата. У этого медицинского центра есть сайт, где вы можете более подробней узнать о предоставляемых услугах и узнать стоимость услуг.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость