Центр сертификации

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2756
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Центр сертификации

Сообщение zevc » Сегодня, 16:33

Есть одна замечательная идея по детским товарам для первоклассников. Прикинули, что если начать сейчас выпускать и запустить рекламу, то к первому числу удастся неплохо заработать. Правда везде пишут, что для детских товаров нужен какой-то сертификат. Это обязательно?
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