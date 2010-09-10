Центр сертификации
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Центр сертификации
Есть одна замечательная идея по детским товарам для первоклассников. Прикинули, что если начать сейчас выпускать и запустить рекламу, то к первому числу удастся неплохо заработать. Правда везде пишут, что для детских товаров нужен какой-то сертификат. Это обязательно?
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