Центр сертификации
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Центр сертификации
Есть одна замечательная идея по детским товарам для первоклассников. Прикинули, что если начать сейчас выпускать и запустить рекламу, то к первому числу удастся неплохо заработать. Правда везде пишут, что для детских товаров нужен какой-то сертификат. Это обязательно?
Re: Центр сертификации
Конечно, иначе можно получить такой штраф, что потом никакая прибыль не поможет его закрыть. Сертификат в данном случае подтверждает, что ваши изделия для детей безопасны. Получить сертификат можно через центр сертификации, ваши изделия будут отправлены на лабораторную проверку, после чего уже будет дан ответ. Ради одного месяца продаж есть ли смысл так заморачиваться?
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