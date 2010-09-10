Центр сертификации

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2757
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Центр сертификации

Сообщение zevc » Вчера, 16:33

Есть одна замечательная идея по детским товарам для первоклассников. Прикинули, что если начать сейчас выпускать и запустить рекламу, то к первому числу удастся неплохо заработать. Правда везде пишут, что для детских товаров нужен какой-то сертификат. Это обязательно?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2758
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Центр сертификации

Сообщение klonik » Вчера, 20:10

Конечно, иначе можно получить такой штраф, что потом никакая прибыль не поможет его закрыть. Сертификат в данном случае подтверждает, что ваши изделия для детей безопасны. Получить сертификат можно через центр сертификации, ваши изделия будут отправлены на лабораторную проверку, после чего уже будет дан ответ. Ради одного месяца продаж есть ли смысл так заморачиваться?
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