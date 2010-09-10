Сообщение zevc » Вчера, 16:33

Есть одна замечательная идея по детским товарам для первоклассников. Прикинули, что если начать сейчас выпускать и запустить рекламу, то к первому числу удастся неплохо заработать. Правда везде пишут, что для детских товаров нужен какой-то сертификат. Это обязательно?