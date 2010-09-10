Окожушка
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Окожушка
Товарищи, что из материалов подойдет для котельной, если говорить об окожушке? Смотрим пока в сторону минеральной ваты, она не горючая, то есть вроде как подходит. Не нравится монтаж, там уж очень много сложностей. Что еще можно посмотреть?
Re: Окожушка
Есть окожушка из самозатухающих материалов, например, пенополиуретана. Он не то что не горючий, он затухает сам, даже если специально поджигать. То есть отдельные искры или длительное воздействие высокой температуры материалу не страшны. Плюс окожушка из него очень удобно монтируется, мы в свое время брали простой вариант, собрали защиту буквально за два дня.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость