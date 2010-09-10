Окожушка

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2756
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Окожушка

Сообщение zevc » Сегодня, 16:51

Товарищи, что из материалов подойдет для котельной, если говорить об окожушке? Смотрим пока в сторону минеральной ваты, она не горючая, то есть вроде как подходит. Не нравится монтаж, там уж очень много сложностей. Что еще можно посмотреть?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2756
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Окожушка

Сообщение klonik » Сегодня, 17:35

Есть окожушка из самозатухающих материалов, например, пенополиуретана. Он не то что не горючий, он затухает сам, даже если специально поджигать. То есть отдельные искры или длительное воздействие высокой температуры материалу не страшны. Плюс окожушка из него очень удобно монтируется, мы в свое время брали простой вариант, собрали защиту буквально за два дня.
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