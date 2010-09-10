Сообщение zevc » Сегодня, 16:51

Товарищи, что из материалов подойдет для котельной, если говорить об окожушке? Смотрим пока в сторону минеральной ваты, она не горючая, то есть вроде как подходит. Не нравится монтаж, там уж очень много сложностей. Что еще можно посмотреть?