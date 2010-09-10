Дизайн-проект интерьера
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Дизайн-проект интерьера
Здравствуйте! Планирую ремонт в своей квартире и склоняюсь к классическому стилю – он вне времени и всегда выглядит благородно. Но переживаю, что такой ремонт будет стоить космических денег. Кто-нибудь недавно делал ремонт в классическом стиле? Какие подводные камни, на что обратить внимание при выборе компании?
Re: Дизайн-проект интерьера
Доброго дня! Полгода назад завершила ремонт квартир в классическом стиле и ни разу не пожалела. Да, это не самый бюджетный вариант, но результат того стоит! Главное – найти компанию с опытом именно в классике, потому что здесь важны детали и пропорции. Обратите внимание на качество молдингов и карнизов, они создают основной эффект. И еще совет: заранее продумайте освещение – в классическом интерьере оно играет огромную роль. Удачи вам в ремонте!
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