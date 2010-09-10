Сообщение klonik » Вчера, 20:47

Здравствуйте! Планирую ремонт в своей квартире и склоняюсь к классическому стилю – он вне времени и всегда выглядит благородно. Но переживаю, что такой ремонт будет стоить космических денег. Кто-нибудь недавно делал ремонт в классическом стиле? Какие подводные камни, на что обратить внимание при выборе компании?