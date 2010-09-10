Дизайн-проект интерьера

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2758
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Дизайн-проект интерьера

Сообщение klonik » Вчера, 20:47

Здравствуйте! Планирую ремонт в своей квартире и склоняюсь к классическому стилю – он вне времени и всегда выглядит благородно. Но переживаю, что такой ремонт будет стоить космических денег. Кто-нибудь недавно делал ремонт в классическом стиле? Какие подводные камни, на что обратить внимание при выборе компании?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2757
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Дизайн-проект интерьера

Сообщение zevc » Вчера, 21:02

Доброго дня! Полгода назад завершила ремонт квартир в классическом стиле и ни разу не пожалела. Да, это не самый бюджетный вариант, но результат того стоит! Главное – найти компанию с опытом именно в классике, потому что здесь важны детали и пропорции. Обратите внимание на качество молдингов и карнизов, они создают основной эффект. И еще совет: заранее продумайте освещение – в классическом интерьере оно играет огромную роль. Удачи вам в ремонте!
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