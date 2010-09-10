Сообщение zevc » Сегодня, 10:55

У бабули в селе наконец-то появился газ. Ну как появился – по улице трубы развели, а ввод в дом уже за свой счет. Ладно, это не проблема, мы готовы. Вот только как? Бабушка в возрасте, бегать по инстанциям ей тяжело. Есть ли кто-то, кто берется за такое под ключ?