Газификация

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2758
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Газификация

Сообщение zevc » Сегодня, 10:55

У бабули в селе наконец-то появился газ. Ну как появился – по улице трубы развели, а ввод в дом уже за свой счет. Ладно, это не проблема, мы готовы. Вот только как? Бабушка в возрасте, бегать по инстанциям ей тяжело. Есть ли кто-то, кто берется за такое под ключ?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2760
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Газификация

Сообщение klonik » Сегодня, 11:04

У нас вся газификация частного жилья была через агентство. Что себе газ заводили, что родителям – уверена, что если бы без специалистов пытались это все сделать, то до сих пор бы сидели без газа. Ищите компанию, которая в вашем регионе работает именно в этом направлению. Заказывайте у них проект, заключайте договор на подключение. В этом случае они все сами сделают, бегать не придется.
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