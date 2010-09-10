Тендеры в Казахстане
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Тендеры в Казахстане
Добрый день! Подскажите мне платформу для проведения тендеров и аукционов в Казахстане? Может быть какой-нибудь есть официальный оператор закупок? Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите в этом вопросе.
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