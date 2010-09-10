Тендеры в Казахстане

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2760
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Тендеры в Казахстане

Сообщение klonik » Сегодня, 12:43

Добрый день! Подскажите мне платформу для проведения тендеров и аукционов в Казахстане? Может быть какой-нибудь есть официальный оператор закупок? Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите в этом вопросе.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей