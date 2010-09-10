Сообщение klonik » Сегодня, 12:43

Добрый день! Подскажите мне платформу для проведения тендеров и аукционов в Казахстане? Может быть какой-нибудь есть официальный оператор закупок? Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите в этом вопросе.