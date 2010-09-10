Тендеры в Казахстане

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2764
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Тендеры в Казахстане

Сообщение klonik » Сегодня, 12:43

Добрый день! Подскажите мне платформу для проведения тендеров и аукционов в Казахстане? Может быть какой-нибудь есть официальный оператор закупок? Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите в этом вопросе.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2762
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Тендеры в Казахстане

Сообщение zevc » 16 минут назад

Здравствуйте! Я бы вам рекомендовала Евразийский электронный портал https://eep.mitwork.kz . Уверена, вам понравится сайт электронных закупок. Отличная на самом деле система обслуживания, по крайней мере мне очень нравится. Вообще, этим порталом очень удобно пользоваться. Поэтому вы можете смело обращаться к этому порталу, общаться с консультантами и они вам обязательно помогу. Мне кажется, что в Казахстане один из самых популярных сайтов по закупкам. В общем, вам все равно нужно будет узнать условия и, если вам все подойдет начать сотрудничество. А так, отличная система на самом деле и очень удобная, рекомендую вам тоже попробовать если есть в этом необходимость.
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