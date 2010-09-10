Тендеры в Казахстане
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Тендеры в Казахстане
Добрый день! Подскажите мне платформу для проведения тендеров и аукционов в Казахстане? Может быть какой-нибудь есть официальный оператор закупок? Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите в этом вопросе.
Re: Тендеры в Казахстане
Здравствуйте! Я бы вам рекомендовала Евразийский электронный портал https://eep.mitwork.kz . Уверена, вам понравится сайт электронных закупок. Отличная на самом деле система обслуживания, по крайней мере мне очень нравится. Вообще, этим порталом очень удобно пользоваться. Поэтому вы можете смело обращаться к этому порталу, общаться с консультантами и они вам обязательно помогу. Мне кажется, что в Казахстане один из самых популярных сайтов по закупкам. В общем, вам все равно нужно будет узнать условия и, если вам все подойдет начать сотрудничество. А так, отличная система на самом деле и очень удобная, рекомендую вам тоже попробовать если есть в этом необходимость.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость