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Anthonn Гость RZN.info Сообщения: 118 Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04 Ремонт ноутбука Цитата Сообщение Anthonn » 11 минут назад На даче дети развернули хаос, и мой ноутбук пал жертвой гвоздя – рассказывать нет сил. В итоге, вернувшись в город, я отнес его в ремонт https://запускай.рф/ноутбук/ремонт-москва/ Специалист долго осматривал устройство, затем меня, потом опять устройство… В конечном счете, заключение было безапелляционным: "Если вам необходим ноутбук, берите новый". Возможно, у вас есть рекомендации по поводу проверенных мастеров в северной части Москвы, которые могут вернуть к жизни подобное чудо техники? Или мне действительно стоит отправиться в магазин за новым? Вернуться к началу

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