Стайлер Dyson Airwrap
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Стайлер Dyson Airwrap
Девочки, поделитесь опытом использования стайлера Dyson Airwrap! Мне его подарили на день рождения, но я немного растерялась с настройками и насадками. Особенно интересует, как правильно сушить и укладывать волосы средней длины, чтобы добиться объема у корней и красивых локонов на концах?
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