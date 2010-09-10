Стайлер Dyson Airwrap

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2764
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Стайлер Dyson Airwrap

Сообщение klonik » Вчера, 16:18

Девочки, поделитесь опытом использования стайлера Dyson Airwrap! Мне его подарили на день рождения, но я немного растерялась с настройками и насадками. Особенно интересует, как правильно сушить и укладывать волосы средней длины, чтобы добиться объема у корней и красивых локонов на концах?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2763
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Стайлер Dyson Airwrap

Сообщение zevc » Вчера, 20:58

Когда я только начинала использовать стайлеры Dyson Airwrap, тоже была в замешательстве! Мой совет – начните с подсушивания волос на 80% обычной насадкой, затем для объема у корней используйте круглую щетку, направляя поток воздуха от корней. Для локонов берите насадки-цилиндры – тонкую для концов и более толстую для середины длины. Главное – не спешите и делайте небольшие секции. Через 3-4 раза вы уже будете делать это на автомате, а результат вас точно порадует!
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