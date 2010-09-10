Сообщение klonik » Вчера, 16:18

Девочки, поделитесь опытом использования стайлера Dyson Airwrap! Мне его подарили на день рождения, но я немного растерялась с настройками и насадками. Особенно интересует, как правильно сушить и укладывать волосы средней длины, чтобы добиться объема у корней и красивых локонов на концах?