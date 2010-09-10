Стайлер Dyson Airwrap
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Стайлер Dyson Airwrap
Девочки, поделитесь опытом использования стайлера Dyson Airwrap! Мне его подарили на день рождения, но я немного растерялась с настройками и насадками. Особенно интересует, как правильно сушить и укладывать волосы средней длины, чтобы добиться объема у корней и красивых локонов на концах?
Re: Стайлер Dyson Airwrap
Когда я только начинала использовать стайлеры Dyson Airwrap, тоже была в замешательстве! Мой совет – начните с подсушивания волос на 80% обычной насадкой, затем для объема у корней используйте круглую щетку, направляя поток воздуха от корней. Для локонов берите насадки-цилиндры – тонкую для концов и более толстую для середины длины. Главное – не спешите и делайте небольшие секции. Через 3-4 раза вы уже будете делать это на автомате, а результат вас точно порадует!
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