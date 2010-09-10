Влажный корм для кошек
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Влажный корм для кошек
Как выбрать подходящий влажный корм для котят? Существует много вариантов, и хочется выбрать самый полезный и безопасный. На что стоит обратить внимание при покупке, чтобы не ошибиться и не навредить питомцу?
Re: Влажный корм для кошек
При выборе влажного корма для котят важно учитывать его состав. Ищите продукты с высоким содержанием мяса и минимальным количеством искусственных добавок. В интернет-магазине "Белый Кролик" представлены паштеты и кусочки в соусе, которые идеально подходят для малышей. Ознакомиться с ассортиментом можно здесь: https://petsmart.ru/catalog/23-vlazhnye .
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