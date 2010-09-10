Школа актёрского мастерства

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2764
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Школа актёрского мастерства

Сообщение klonik » Сегодня, 17:10

Говорят, что школа ораторского искусства подходит исключительно только для актеров. Как думаете, а можно ли пройти человеку. Который постоянно выступает на публике? Я вот очень стеснительный человек, поэтому хочу пройти обучение. Стоит вот или нет, что вы думаете по этому поводу?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2762
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Школа актёрского мастерства

Сообщение zevc » Сегодня, 18:04

Если честно школа ораторского искусства предлагает обучение всем желающим. Даже если вы вообще никаким образом не связаны с актерским мастерством. Просто если вы пройдете курс, сможете не стесняться на публике. Выступать при большом количестве людей и при этом четко поставить речь. Мне кажется, что любому человеку можно пройти такие курсы и они лишним вообще не будут. Потому что такой навык как актерское мастерство может пригодиться в жизни любому человеку. Если вы подумываете пройти такие курсы, то я вам рекомендую все-таки это сделать. Потому что очень интересно вам будет и полезно.
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