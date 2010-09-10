Сообщение klonik » Сегодня, 17:10

Говорят, что школа ораторского искусства подходит исключительно только для актеров. Как думаете, а можно ли пройти человеку. Который постоянно выступает на публике? Я вот очень стеснительный человек, поэтому хочу пройти обучение. Стоит вот или нет, что вы думаете по этому поводу?