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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2764 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Воздушные шары Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 17:22 Девушки, поделитесь опытом, как украсить квартиру к юбилею мужа? Хочу сделать сюрприз, когда он вернется с работы. Думаю о воздушных шарах, может какие-то тематические композиции. Бюджет ограничен, но хочется чего-то особенного. Кто-нибудь заказывал подобное оформление? Вернуться к началу

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