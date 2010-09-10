Воздушные шары

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2764
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Воздушные шары

Сообщение klonik » Сегодня, 17:22

Девушки, поделитесь опытом, как украсить квартиру к юбилею мужа? Хочу сделать сюрприз, когда он вернется с работы. Думаю о воздушных шарах, может какие-то тематические композиции. Бюджет ограничен, но хочется чего-то особенного. Кто-нибудь заказывал подобное оформление?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2762
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Воздушные шары

Сообщение zevc » Сегодня, 17:58

Привет! Я устраивала такой сюрприз мужу на 30-летие, и могу с уверенностью рекомендовать воздушные шары на в-шар. У них отличное соотношение цена-качество, и даже с ограниченным бюджетом можно создать потрясающую атмосферу. Заказала набор шаров с гелием, цифры и несколько тематических композиций. Муж был в полном шоке, когда вернулся домой! Доставили всё вовремя, ничего не лопнуло, цвета яркие. Точно не пожалеешь!
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