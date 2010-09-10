Доставка воды

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Доставка воды

Сообщение zevc » Сегодня, 14:30

Обязательно ли маленькому ребенку покупать отдельно воду с пометкой «для детского питания»? Дочь начала пить обычную воду, смотрим именно для нее. Бутылка на полтора литра у нас стоит шестьдесят рублей, на месяц как-то сильно дорого выходит даже если по акции брать.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2768
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Доставка воды

Сообщение klonik » Сегодня, 18:48

Ой, я такую воду в бутылках беру если только куда-то едем, потому что да, не выгодно. Для обычной жизни намного дешевле сделать заказ питьевой воды на дом здесь https://mywatershop.ru/ . У них есть большие бутыли с разной водой, в том числе и с детской. Первое время себе и ребенку брали разную, теперь берем всем детскую, полностью устраивает и по качеству и по цене.
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