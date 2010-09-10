Сообщение zevc » Сегодня, 14:30

Обязательно ли маленькому ребенку покупать отдельно воду с пометкой «для детского питания»? Дочь начала пить обычную воду, смотрим именно для нее. Бутылка на полтора литра у нас стоит шестьдесят рублей, на месяц как-то сильно дорого выходит даже если по акции брать.