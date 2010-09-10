Покупка отзывов
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Покупка отзывов
Девочки, подскажите, где мне можно купить отзывы в Яндекс. Картах? Может, есть какая-то специализированная компания, которая позволяет это сделать? Буду рада за ваши советы и рекомендации. Подскажите, может я обращусь в эту компанию.
Re: Покупка отзывов
Насколько мне известно компания «Рейтинги Да!» предлагают купить отзыв в Яндекс картах. Очень хорошие на самом деле условия для сотрудничества. Компания предлагает заключить договор, и дает гарантии на размещение отзывов. Если отзыв в течение года будет удален, то они снова его напишет и абсолютно бесплатно. Особенности этой компании в том, что пишут не роботы, а настоящие люди, которые находятся по всей стране. Поэтому система их распознает как реальных пользователей и отзывы от таких людей не блокируются. А еще самое главное, что компания перед размещением отзывов согласовывает из с заказчиком. На самом деле сервис очень удобный и многие кто пользуются им.
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