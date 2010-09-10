Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:51

Здравствуйте! Мои туи начали желтеть изнутри, и я не понимаю, в чем может быть причина. Поливаю регулярно, удобряю по графику. Может, это какое-то заболевание или вредители? Или естественный процесс? Нужно ли обрезать пожелтевшие ветки или есть способ их восстановить?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2768
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 20:30

Доброго дня! Я сталкивалась с такой же проблемой в прошлом году. Не переживайте раньше времени – почитайте всё о туях, там подробно разбираются причины пожелтения. В моем случае это была естественная смена хвои внутри кроны, что абсолютно нормально. Не спешите обрезать – сначала определите причину. Возможно, растению не хватает влаги или есть грибковое заболевание. После изучения материалов я скорректировала полив, обработала специальным средством, и мои туи полностью восстановились.
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