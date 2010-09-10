Сообщение zevc » Сегодня, 17:51

Здравствуйте! Мои туи начали желтеть изнутри, и я не понимаю, в чем может быть причина. Поливаю регулярно, удобряю по графику. Может, это какое-то заболевание или вредители? Или естественный процесс? Нужно ли обрезать пожелтевшие ветки или есть способ их восстановить?