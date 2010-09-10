Матрасы

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Матрасы

Сообщение zevc » Сегодня, 18:19

Недавно задумалась о покупке нового матраса, так как старый уже изжил себя. Подруга посоветовала обратить внимание на матрасы Materlux. Интересно, действительно ли они стоят своих денег? Кто-нибудь может поделиться опытом?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2768
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Матрасы

Сообщение klonik » Сегодня, 18:41

Я тоже долго сомневалась, но после того как приобрела матрас от Materlux, ни разу не пожалела! Он идеально поддерживает спину, и качество сна стало значительно лучше. Если хотите убедиться сами, посмотрите на матрасы Materlux. Там можно выбрать именно то, что подходит вам!
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