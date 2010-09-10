Сообщение zevc » Сегодня, 18:19

Недавно задумалась о покупке нового матраса, так как старый уже изжил себя. Подруга посоветовала обратить внимание на матрасы Materlux. Интересно, действительно ли они стоят своих денег? Кто-нибудь может поделиться опытом?