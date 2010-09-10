Матрасы
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Матрасы
Недавно задумалась о покупке нового матраса, так как старый уже изжил себя. Подруга посоветовала обратить внимание на матрасы Materlux. Интересно, действительно ли они стоят своих денег? Кто-нибудь может поделиться опытом?
Re: Матрасы
Я тоже долго сомневалась, но после того как приобрела матрас от Materlux, ни разу не пожалела! Он идеально поддерживает спину, и качество сна стало значительно лучше. Если хотите убедиться сами, посмотрите на матрасы Materlux. Там можно выбрать именно то, что подходит вам!
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